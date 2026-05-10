初土俵で白星を挙げた大森＝両国国技館金沢学院大から入門した幕下最下位格付け出しの22歳、大森（追手風部屋）が白星デビューを飾った。激しい攻防から、引き落としを決め「勝ってスタートを切れて良かった。大相撲の雰囲気は独特で面白い」と安堵の表情だった。追手風部屋付きの北陣親方（元小結遠藤）と同じ石川県穴水町出身。昨年の全日本選手権で準優勝の注目株だ。185センチ、120キロと筋肉質な体と端正な顔立ちは人気を