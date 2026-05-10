タレントの武井壮が９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、ＳｎｏｗＭａｎのラウールの持論に共感を示した。武井はＸで「芸能人が有名になってくると、過度な評価や力も手に入ることがあるし、それを気に食わないと思う人も出てくる」と指摘。「それに抗うように、ブレない実力をダンスを磨いて確立してるというラウールの言葉に共感」とうなった。「オレも身体能力や知識を毎日磨いて抵抗してる見た目や立ち位置、なんであい