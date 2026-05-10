タレントの辻希美が9日、自身のアメブロを更新。次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが生後9カ月を迎えたことを報告した。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんに授乳中の姿2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんを出産し、3男2女を育てている辻。9月30日に投稿したInstagramのストーリーズでは「授乳中のリアル」とつづり、育児に奮闘している様子を公開していた。この日は「昨日で夢が生まれて9ヶ月が経ちました」と報告。「オムツアー