俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。ストーリーもいよいよ中盤に入り、第5話では“新生ブルズ”としての大きな山場、第一章完結を迎える。今回は、ブルズ再生の鍵を握る、エース・宮下涼役の山田裕貴と、新エース候補・朝谷圭二郎役の本田響矢にインタビュー。互いに「響ちゃん」「山田さん」と呼び合い、チームの二本柱を熱く演じる二人に、役との向き合い方や撮影現場の裏話、今後の見ど