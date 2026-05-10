新しい暮らしの形“高齢者シェアハウス” ひとり暮らしの高齢者数は2020年が約670万人だったのに対し2040年には約1040万人になると推計されていて高齢化が進んでいます（出典：高齢社会白書2025年）。 【画像を見る】70～90代までの男女14人が共生“高齢者シェアハウス”笑いが絶えない食事会 そんななかで注目されているのが“高齢者シェアハウス”です。一体どんな暮らしなのか、新しい暮らしの形を取材しまし