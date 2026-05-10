「亡くなった当日に（訃報の）連絡をもらってね。その日はGWの祝日だったけど、自分の店を開けて献杯。一人で健二さんの思い出をつぶやいていたんですよ」こうしみじみと語るのは、6日に亡くなったアクション俳優・大葉健二さん（享年72）の“盟友”である俳優・関根大学（69）だ。‘82年放送の『宇宙刑事ギャバン』（テレビ朝日系）の主人公・ギャバン役ほか、『バトルフィーバーJ』、『電子戦隊デンジマン』など特撮ヒーローもの