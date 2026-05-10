ウォルフスブルク戦でプレーするバイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝＝9日、ウォルフスブルク（ロイター＝共同）【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで9日、伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘンはアウェーで塩貝健人のウォルフスブルクを1―0で下した。伊藤は後半39分までプレーし、塩貝は後半29分から出場した。藤田譲瑠チマと安藤智哉がフル出場したザンクトパウリは敵地でライプチヒに1―2で屈した。