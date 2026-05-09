全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年5月16日(土)〜17日(日)の2日間、名古屋金城ふ頭アリーナ(愛知県名古屋市港区)にて「ダイナムカップ中部オープン2026スカッシュ選手権大会」を開催する。1. スカッシュの普及と競技力向上を目指す、通算21回目の冠大会ダイナムCUPは、日本国内におけるスカッシュ競技の普及および、選手の競技力向上を目的とした当社の冠大会。通算21回目の開催となる今大会は、国内プロ