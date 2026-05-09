こども家庭庁が7日、今年度から始める卵子凍結の補助事業の詳細を発表した。18歳以上35歳までの女性を対象に、卵子凍結1回につき上限20万円の助成（自治体指定の医療機関などの条件あり）を行うという。36歳からは対象外と線引きがされたことになる。 卵子凍結をめぐっては、助成を一足早く始めていたのが東京都だ。現在34歳の筆者も2年半ほど前にこの助成金20万円（注・39歳まで）を使い、50万円ほどを自己負担して卵子15個を採