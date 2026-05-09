◇ファーム交流戦ロッテ3―4巨人（2026年5月9日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位ルーキー石垣元気投手が本拠地デビューした。3―1の7回に2番手で登板。先頭の荒巻を空振り三振に仕留めたが、浅野に左二塁打を浴び、続く岡田に四球。2死後、2連続四球で押し出しの1点を与えて降板した。最速は155キロをマークしたが、制球に苦しみ、2/3回1安打3四球1失点、1奪三振のほろ苦デビュー。期待の右腕は「ワクワクした気持ちで今