ロッテの石垣元気が9日、巨人との二軍戦でZOZOマリンスタジアムデビューを果たした。石垣は3−1の7回に登板すると先頭の荒巻悠を2球で追い込み、139キロのスプリットで3球三振。続く浅野翔吾に2ボールから3球目の138キロカットボールをレフトへ二塁打を打たれると、岡田悠希に四球。二死後、増田大輝に四球で満塁にしてしまうと、皆川岳飛に押し出し四球を与えたところで、降板となった。0回2/3を投げ、奪三振1、被安打1、1失