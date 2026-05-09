開学20周年を迎えた札幌市立大学のラッピング広告を施した記念の路面電車の運行がきょう(2026年5月9日)から始まりました。札幌市立大学の開学20周年を記念したラッピング広告が施されたのは札幌・中心部を循環する路面電車「シリウス」号です。車両の側面にはハートマークとパズルのピースが配置され「謎解き」の要素も組み込まれています。この記念電車の運行期間は来年(2027年)4月30日までの予定です。