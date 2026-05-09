市民ランナーがジョギングしながらごみを拾うクリーン作戦が、けさ、岡山市内で行われました。 【写真を見る】ジョギングしながらごみを拾う "プロギング" が岡山市で開催 スタートの掛け声とともに、約50人のランナーが一斉に走り始めます。ジョギングとゴミ拾いをかけ合わせた新しいスポーツ「プロギング」です。参加することで環境問題への理解を深めるきっかけになればと、岡山市と市内のスポ