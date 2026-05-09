プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（54）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。巨人の選手たちとの笑顔の2ショットを披露した。「長いシーズン皆んな頑張って」元木さんは「今日はレジェンズシートの解説してました」といい、坂本勇人選手や小林誠司選手との2ショットを含む3枚の写真を投稿した。2ショット写真については「練習前に撮ってもらいました」といい、「レジェンド坂本勇人選手」と「一