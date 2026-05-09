プロボクサーの那須川天心（２７）が９日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。那須川は２０１４年にキックボクサーとしてプロデビュー。４２戦４２勝という無敗の戦績を残した後、２３年にプロボクサーに転向した。ナイツの土屋伸之に「（キックボクシングから）ボクシングに変わっても、感覚は同じ？」と聞かれると、那須川は「感覚は、またちょっと違うんです」と