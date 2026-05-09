円柱状のビーズプレートの上でならべて絵柄を作り、アイロンで溶かして造形するアイロンビーズ。今、SNS上ではそんなアイロンビーズで作ったラーメンが大きな注目を集めている。【写真】アイロンビーズで作った「ラーメン」チャーハン、餃子もセットに「アイロンビーズでラーメンをつくりました」と、件の作品を紹介したのは埼玉県川越市の雑貨店「おすし雑貨研究所、松」のXアカウント（@y_beads）。チャーシュー、なると、のり