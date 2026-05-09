タレント熊切あさ美（45）が8日、自身のインスタグラムを更新。プロデュースしたスキンケア「lu Calon（ルカロン）」の発売を報告した。「本日デビューしました忙しい毎日の中で、つい複雑になってしまうスキンケア。lu Calonはフェイストリートメントとオールインワンゲルの2品で、肌と心をすっきりと整えます。発酵由来保湿成分をベースに、ナイアシンアミド、ビタミンC誘導体、セラミド、ヒアルロン酸など、大人の肌が求める