【Amazon：LG モニター】 セール期間：5月9日～5月20日23時59分 LG モニター ディスプレイ 27U731SA-W 27インチ/4K AmazonにてLGのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月20日23時59分まで。 対象商品には、深い黒を再現する「IPS Black」を採用した31.5インチの4Kモニター「LG UltraFine Display 32UQ850V-W」や、34インチの高解像度ウルトラ