バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は8日、長崎市のハピネスアリーナなどで2戦先勝方式の準々決勝が行われ、西地区王者の長崎が全日本選手権覇者でワイルドカード（WC）のA東京を96―56で下し、2戦2勝で準決勝進出を決めた。第1戦1試合も行われ、3季ぶりの王座を目指す琉球（WC）が三河（西2位）を79―65で破った。9日は三河と琉球の第2戦のほか、昨季覇者の宇都宮（東1位）と名古屋D（