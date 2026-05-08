歌手でタレントのDAIGO（48）が、朝に作った玉子焼きを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「大きくなってる」と話題 DAIGOの子どもたち2016年に俳優の北川景子（39）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもがいるDAIGO。これまでにもSNSで、父の日にもらったプレゼントや、長女のために初めて作ったお弁当など、家族との様子を紹介してきた。2026年3月24日に更新したInstagramでは、内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登