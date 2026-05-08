ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年5月7日（日本時間）にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの近影を公開した。一生懸命背伸びして大谷選手？を見つめる大谷選手はストーリーズで、大きな瞳で撮影者を見つめるデコピンの写真を公開。大谷選手とみられる撮影者の脚に足をつき、一生懸命背伸びしている様子だ。大谷選手がストーリーズでデコピンの写真を公開するのは、4月1日以来、約5週間ぶりとなる