LINEヤフーは8日、2025年度（2025年4月～2026年3月）の通期決算を発表した。売上収益は、前年同期比＋6.2％の2兆363億6600万円、営業利益は同＋8.3％の3413億2200万円、当期利益は＋39.9％の2830億9000万円となった。 決算では、代表取締役社長CEOの出澤剛氏が登壇し、同社の2025年度決算概況や、AIなど今後の取り組みなどを説明した。 代表取締役社長CEOの出澤剛氏 アスクル障害も増収増益を達成