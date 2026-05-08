会談した台湾の頼清徳総統（右）とパラグアイのペニャ大統領＝8日、台北市（総統府提供・共同）【台南共同】台湾の頼清徳総統は8日、訪台したパラグアイのペニャ大統領と会談した。台湾総統府が発表した。台湾への軍事圧力を強める中国に対抗する立場で一致した。経済関係の強化も進める。ペニャ氏は台湾周辺での中国の軍事演習や経済面での圧力を非難した。パラグアイは台湾と正式な外交関係を持つ12カ国のうちの一つ。台湾