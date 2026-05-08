卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、7日に準々決勝が行われ、日本男子はドイツと対戦。マッチカウント3－1で勝利し、準決勝進出を決めた。日本の2大会ぶりとなるメダル確定の原動力となったのが張本智和（トヨタ自動車）。WTT公式サイトも2点取りを果たしたエースに賛辞を送っている。 ■準決勝では台湾と激突へ 日本は2大会ぶりのメダルがかかる一戦で、グルー