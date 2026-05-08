サンワサプライ株式会社は、120型の超大画面を場所を選ばず設置できる、床置きでポール式のプロジェクタースクリーン「PRS-Y120HD」を発売した。本製品は、アスペクト比16:9のワイド画面に対応し、会議やイベントなどで迫力ある映像を映し出すことができる。床に置いてポールを立てるだけの簡単設計のため、壁や天井への工事は一切不要だ。120型という圧倒的なサイズでありながら、使用後はコンパクトに折りたたんで収納できるため