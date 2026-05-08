安打は放った。大谷翔平（31=ドジャース）が日本時間7日のアストロズ戦に「1番・DH」で出場。三回に26打席ぶりの安打となる二塁打を放つなど、この日は4打数2安打1打点、1盗塁で勝利に貢献した。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希「マイナー落ち」へ埋まる外堀「ショウヘイがいいときは、速球にも変化球にも対応できる。きょうの二塁打はそういう形だったし、逆方向に力強く打ち返す安打もあった。四球もとったしね。きょうは