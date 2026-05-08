（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は6日、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会の隅修三会長と面会した。外交部（外務省）によると、地域情勢や台日間の各分野における交流・協力などについて意見交換したという。林部長は、日本政府が国際社会の重要な場で台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し強調し、世界保健機関（WHO）総会への台湾の参加を一貫して支持していることに謝意を示した。また頼清徳（ら