８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．１４ポイント（０．００％）安の４１７９．９５ポイントと５日ぶりに反落した。様子見ムードが漂う流れ。中国の経済動向や、中東情勢を見極めたいとするスタンスが買い手控えにつながっている。中国では来週にかけ、４月の月次経済統計の公表が集中する予定（９日に貿易、１１日に物価、１５日までに金融など）。中東情勢を巡っては、米イランの交戦再開で、和