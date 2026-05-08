HIKAKIN（ヒカキン）さんが手掛けたことで話題の麦茶飲料ブランド「ONICHA（オニチャ）が4月21日にセブン-イレブン限定で発売され、発売1週間でセブン‐イレブン含むコンビニチャネルの茶系飲料カテゴリの売上1位に躍り出た。リサーチ・アンド・イノベーションの西村まどかさんが、スマートフォンアプリ「CODE（コード）」から収集した毎月約30万人の購買データを分析して判明した。以下、西村さんが語る。■ファミリー層も味