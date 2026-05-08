Google DeepMindが、Geminiを活用したアルゴリズム発見AI「AlphaEvolve」の1年間の成果を公開しました。AlphaEvolve: Gemini-powered coding agent scaling impact across fields - Google DeepMindhttps://deepmind.google/blog/alphaevolve-impact/AlphaEvolveは、Geminiが新しいコードや計算手法の候補を作り、自動評価システムが性能を採点し、良い候補をさらに改良していくという仕組み。単なるコード生成AIではなく、速度、