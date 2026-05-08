当時16歳だった実の娘に性的暴行を加えた罪に問われている父親の裁判で、父親側が上告せず、懲役8年の判決が確定したことがわかりました。【映像】懲役8年の判決が確定した大門被告大門広治被告（54）は、当時16歳の娘の福山里帆さん（26）に対し性的暴行を加えた罪に問われています。1審の富山地裁は大門被告に懲役8年の有罪判決を言い渡し、先月21日に、2審の名古屋高裁金沢支部が控訴を退けていました。名古屋高裁金沢