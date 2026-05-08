歌手のサブリナ・カーペンターが、今年のメットガラで着用したドレスの着想源がハリウッド黄金期の名女優オードリー・ヘプバーンさんであることを明かした。4日にニューヨークで開催されたイベントのレッドカーペットに、サブリナはジョナサン・アンダーソン氏が手がけたディオールのハイネック・ホルタードレスで登場。ドレス一面にはフィルム素材があしら