【viviON Lab】 5月8日 始動 viviONは、2026年度を「ゲーム」にまつわる事業に注力する年と位置づけ、ゲーム領域における複数の取り組みを開始する。 まずはその第1弾として、インディーゲームパブリッシング事業への参入と、インディーゲームレーベル「viviON Lab」の立ち上げを発表した。 同社は、いま「ゲーム」に注力する理由を以