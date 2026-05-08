サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の練習生が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（12〜14日）内「Xステージ」に登場した。【写真】ファンからの「吉成コール」に笑顔を見せる釼持吉成『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、J