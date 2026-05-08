アウトローのカリスマこと瓜田純士氏（46）が、2026年5月6日に自身のXを更新し、お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政さん（40）の発言に対してか、「こんにちは『カス』です」と自虐的なコメント投稿をした。「美しすぎて。あの試合と、あの2人の感じが」 屋敷さんは、3日にユーチューブ動画「ニューヨーク Official Channel」のライブ配信を行い、その中で格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）に言及し