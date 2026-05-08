【FPR MK 4】 5月27日 発売 価格：132,000円 東京マルイは、電動ガンエボルトRS「FPR MK 4」を5月27日に発売する。価格は132,000円。 本商品は、同社の新電動ガンシリーズとしてリアルサイズでリアルなオペレーション（操作）と発射時のリコイルショックを再現した「電動ガンエボルトRS」の第1弾。M4A1をベースに、法執行機関向けにカスタムされたパトロ