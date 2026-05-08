Mozillaが、Claude Mythos Previewを用いて発見したFirefoxの脆弱性について、その発見手法や検証体制を自社ブログで詳しく説明しました。Behind the Scenes Hardening Firefox with Claude Mythos Preview - Mozilla Hacks - the Web developer bloghttps://hacks.mozilla.org/2026/05/behind-the-scenes-hardening-firefox/Mozilla says 271 vulnerabilities found by Mythos have "almost no false positives" - Ars Technicaht