更なる巨大地震が迫る本誌も懸念していたエリアでの大地震が、現実となってしまった--。４月20日に千島海溝・日本海溝沿いの北海道・三陸沖でマグニチュード（Ｍ）7.7の地震が発生。青森県階上(はしかみ)町で震度５強の大きな揺れを観測し、岩手県久慈(くじ)市には高さ80cmの津波が襲来したのだ。本誌「FRIDAY」（４月17・24日号）で千島海溝・日本海溝の地震が切迫していると警鐘を鳴らした、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏が解説