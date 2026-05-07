夫の不倫による離婚、そして6000万円もの借金を抱え現在破産申請中という、参加者の中でもひときわ重い「症状」を抱えながらも一際奮闘するエリナに対し、スタジオのひろゆきが「一番頑張っている」と好感を示す場面があった。【映像】何度も唇を重ね…美人シンママの“いちご”を使った過激キス5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れ