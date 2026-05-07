¡È¹¥¤¡É¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç♡ ¾®Êª»È¤¤¤Ç³ð¤¨¤ë¡Ö»÷¤¢¤ï¤Ê¤¤¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯
º£¤Ï¤ä¤ê¤Î¹ü³Ê¿ÇÃÇ¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¡£¡È»÷¤¢¤¦¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ËÜÅö¤ËÃå¤¿¤¤Éþ¤ò±ó¤¶¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾®Êª¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡Ö»÷¤¢¤ï¤Ê¤¤¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö¹¥¤¡×¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç♡
¡È»÷¤¢¤ï¤Ê¤¤¡É¤òÃ¦µÑ¤¹¤ëÊýË¡
¹ü³Ê¡õPC¤Ç¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡ª
¹ü³Ê¿ÇÃÇ¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¤¢¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÅ¬¡ª¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¿´¤«¤éÃå¤¿¤¤¤È»×¤¦Éþ¤ò±ó¤¶¤±¤ëºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£¤½¤Î¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¹¶Î¬Ë¡¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚPC¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Æ¥¯¢¡Û¼çÄ¥¤Î¤¢¤ë¾®Êª¤ÏÆÀ°Õ¿§¤Ë
¥Ñ¥Ã¤È»ëÀþ¤¬¤¤¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¾®Êª¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ì¼ê¤Ê¥«¥é¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡ý¡£
Cordinate ²«¤ß¥Û¥ï¥¤¥È¤òÀ°¤¨¤ëÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤òÌ£Êý¤Ë
¥ª¡¼¥ëÇò¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ä²«¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Î¤È¤¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¾å¤¬¤ë¥Ô¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¡£V¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢È¿ÂÐ¿§¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Cordinate ¥«¡¼¥¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¥Ô¥ó¥¯¡ß¥°¥ì¡¼¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î♡
¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ì¡¼¤Ç¶ì¼ê¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÎÂç¤¤á¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃæÏÂ¡£È©ÌÌÀÑ¤ÎÁý¤¨¤ë¥ß¥Ë¤Ç¥«¡¼¥¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¡£
»£±Æ¡¿JOJI¡ÊRETUNE rep¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¼¼¶¶Í¤µª¡ÊROI¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÜÅÄ¼ÓÍè