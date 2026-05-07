5月9日に行われる「ABEMA地域トーナメント2026」の運命のドラフト会議を前に、5月7日に「ドラフト大予想スペシャル」が放送された。番組内では渡辺明九段（42）と聞き手の野原未蘭女流二段（22）が、新監督たちのガチ指名を白熱予想した。【画像でみる】渡辺九段が予想する横浜の“ガチ”布陣今回、ファンの熱い視線を集めているチームの一つが、初の監督就任となるルシーグ横浜の森内俊之九段（55）だ。まだ誰が指名されるか