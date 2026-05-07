今年の大型連休期間中、北陸新幹線を利用した人は合わせて44万9000人と、去年の同じ時期を上回りました。1日平均では、過去2番目の多さです。JR西日本金沢支社によりますと、今年の大型連休、先月24日からきのうまでの13日間に北陸新幹線を利用した人は44万9000人で、去年の同じ日と比べて3万5000人多くなりました。1日あたりの平均利用者数は3万5000人で、春の大型連休としては、コロナ禍前の2019年に次いで2番目の多さです。JR西