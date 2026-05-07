昨今では、ゴールデンウィーク（以下、GW）のスキマ時間を活用してはたらく人が年々増加傾向にあるといいます。スキマバイトアプリ『シェアフル』を提供するシェアフル株式会社（東京都港区）が実施した「GW」に関する実態調査によると、「GW中にスキマバイトで働きたい」と回答した人が約4割にのぼることがわかりました。では、GWに働きたい理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果】GWに働きたい理由は？調査は、