ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提案する新しい感謝の記念月間「サンクス・ラブ・マンス2026」そのスタートを前日に控えた2026年5月7日（木）、合同会社ユー・エス・ジェイのシニアバイスプレジデント CMO兼マーケティング本部長である黒川博信氏が報道陣の取材に応じました。2026年で5年目を迎える本プロジェクトへの熱い思いや、全国へと広がる「感謝の輪」、そしてUSJが目指す“超元気”な未来について語られたインタビュー