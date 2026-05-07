中国が南シナ海などへの海洋進出を強める中、フィリピンとアメリカによる大規模軍事演習に日本の自衛隊が初めて本格的に参加しました。【映像】米比軍 大規模軍事演習の様子フィリピンとアメリカが主催する大規模軍事演習「バリカタン」は、先月20日から始まり、日本、オーストラリア、フランスなどが参加して、フィリピン各地で8日まで行われています。自衛隊の地対艦ミサイルなどが持ち込まれ、海上の艦艇を地上から攻撃し