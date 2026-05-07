元NHKアナウンサーで、現在はフリーの青井実さんが5月5日にインスタグラムを更新。茶髪姿の近影をアップしている。【写真】元NHKアナ、黒髪→茶髪にイメチェン青井さんは「こどもの日。かけがえのない瞬間に感謝ありがとうね」と添え、子どもとのオフショットをアップ。青色の半袖短パンセットアップコーデに身を包む青井さんは、黒髪から茶髪へと髪色を変え、大胆にイメージチェンジ。膝に座る子どもを抱きしめたり、「た