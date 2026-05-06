元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３８）が、４月１２日に日本ハムから中日にトレードが発表された夫・杉浦稔大投手（３４）を応援に、４人の子供を連れて、本拠地のバンテリンドームに応援に行ったことを明かした。６日付のインスタグラムのストーリーズで「パパに会いに名古屋旅行なＧＷでした」「ドラゴンズの勝利を見られておでかけも子供達も大喜びで大充実でした」と球場での写真などを投稿し