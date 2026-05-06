ゴールデンウィークは5月6日が最終日です。 【写真を見る】「行っちゃった…」ゴールデンウィーク最終日はなぜこんなにも寂しいの？熊本空港には大切な人を想う光景 連休を熊本で過ごした人達が、それぞれの地元へと帰っていきました。 熊本空港は、熊本発の便の予約が5月4日がピークだったこともあり、航空各社のカウンターでは目立った混雑は見られませんでした。 連休最終日まで熊