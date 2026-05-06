指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEメンバーの大谷映美里さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを披露しました。【写真】イコラブ大谷映美里、幼少期写真を披露！「常時不機嫌なのわろたw w w」大谷さんは「無限にある 親と先生に感謝でいっぱいです」とつづり、4枚の写真を投稿。幼稚園の頃の写真で、お遊戯会や餅つき、芋掘りなどさまざまな行事でのショットを披露していますが、常に不