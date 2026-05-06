【ソウル共同】韓国の北朝鮮専門家は6日、北朝鮮が憲法を改正し、国家元首の「国務委員長」が核兵器の使用権限を持つと初めて明文化したと明らかにした。国務委員長は金正恩朝鮮労働党総書記が務めている。聯合ニュースが報じた。